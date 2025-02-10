Глава Новосибирской области рассказал о задачах образования в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с участниками профессиональной программы РАНХиГС при Президенте РФ — «Мастер государственного управления для руководителей».
На встрече присутствовали государственные и муниципальные служащие, представители законодательных органов власти, руководители крупных компаний с госучастием из разных регионов РФ, рассказали в правительстве региона.
«Несколько лет назад я обозначил ряд актуальных задач. Из всего перечня я выделю две. Первая — это выстраивание стройной системы профессиональной ориентации. Вторая задача — повысить качество преподавания и привлекательность математики, физики, химии, информатики», — отметил Андрей Травников.
Губернатор подчеркнул, что эта цель стоит практически перед всеми российскими субъектами, не только перед НСО. Сейчас экономика России очень диверсифицирована, необходимы самые различные специалисты. Но основой экономики все же является промышленность, в том числе, конечно же, инновационная. Ощутимо не хватает будущих инженеров.
В ходе встречи участники также обсудили важность привлечения школьников в педагогические ВУЗы и необходимость закрепления молодых педагогов в сфере образования.