Глава Новосибирской области рассказал о задачах образования в регионе

Губернатор подчеркнул, что эта цель стоит практически перед всеми российскими субъектами, не только перед НСО. Сейчас экономика России очень диверсифицирована, необходимы самые различные специалисты. Но основой экономики все же является промышленность, в том числе, конечно же, инновационная. Ощутимо не хватает будущих инженеров.