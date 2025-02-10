В НАТО сомневаются, что США прекратят военную помощь Украине

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Я не думаю, что Америка полностью заблокирует военную помощь Украине, она, вероятно, может её реорганизовать, пересмотреть, но не отменить», — отметил он.
По его словам, значительные взносы в Украину делают Швеция, Финляндия, Нидерланды, Канада и Великобритания.
Он также заявил, что НАТО продолжит предоставление Киеву военной помощи вне зависимости от контактов руководства России и США.
«Генеральный секретарь НАТО подтверждает, что единственным решением остаётся дальнейшее укрепление Украины», — заключил Драгоне.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провёл встречу с Джузеппе Каво Драгоне.