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В НАТО сомневаются, что США прекратят военную помощь Украине

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне считает, что США при Дональде Трампе не прекратят военную поддержку Украины.

Источник: AP 2024

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Я не думаю, что Америка полностью заблокирует военную помощь Украине, она, вероятно, может её реорганизовать, пересмотреть, но не отменить», — отметил он.

По его словам, значительные взносы в Украину делают Швеция, Финляндия, Нидерланды, Канада и Великобритания.

Он также заявил, что НАТО продолжит предоставление Киеву военной помощи вне зависимости от контактов руководства России и США.

«Генеральный секретарь НАТО подтверждает, что единственным решением остаётся дальнейшее укрепление Украины», — заключил Драгоне.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провёл встречу с Джузеппе Каво Драгоне.

НАТО