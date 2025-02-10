Комиссия по ЧС в Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье

По его словам, поставка газа в регион на основе европейской помощи в период с 1 по 10 февраля завершена. Первая поставка от европейского трейдера может состояться 13 февраля. Комиссия также решила, что «Молдовагаз» может продать 11 −12 февраля 12 миллионов кубометров газа «Тираспольтрансгазу» и предоставить в долг еще 3 миллиона кубометров, которые должны быть возвращены до 31 марта.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.