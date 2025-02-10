Рябков: политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия

«Мы долго терпели этот дисбаланс, но это не могло продолжаться бесконечно, ведь Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. В итоге 23 года спустя после этого события, в ноябре 2023 года, мы отозвали свою ратификацию ДВЗЯИ, послав США тем самым политический сигнал, что у них не получится оставаться на особом положении», — констатировал замглавы МИД РФ.