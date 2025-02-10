Рябков: политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Политика Соединенных Штатов подрывает международный режим нераспространения ядерного оружия, контроль над ним ослабевает. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Проводимая Вашингтоном политика представляет собой весьма серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия», — сказал замминистра.
«С одной стороны, идет явное ослабление контроля за ядерным оружием вследствие вовлечения государств НАТО и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии и в общие задачи ядерного планирования, — обрисовал ситуацию Рябков. — С другой стороны, эти же страны используют договор о нераспространении ядерного оружия и, в частности, его обзорный процесс для решения политических задач, не имеющих ни малейшего отношения к ядерному нераспространению».
Фактически, по словам высокопоставленного дипломата, «западная группа пытается превратить Договор о нераспространении ядерного оружия в инструмент оказания давления на неугодные государства».
«Сложным остается положение вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ — прим. ТАСС), — указал он. — Причина тому — деструктивная позиция США». Рябков напомнил, что еще в 1999 году Сенат Конгресса под надуманными предлогами отклонил ратификацию ДВЗЯИ, и «с тех пор Вашингтон планомерно уклоняется от ратификации договора, прикрываясь разного рода отговорками».
«Мы долго терпели этот дисбаланс, но это не могло продолжаться бесконечно, ведь Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. В итоге 23 года спустя после этого события, в ноябре 2023 года, мы отозвали свою ратификацию ДВЗЯИ, послав США тем самым политический сигнал, что у них не получится оставаться на особом положении», — констатировал замглавы МИД РФ.
О контроле над вооружениями
Россия пока не видит со стороны Запада проявлений здравого смысла и политической воли к преодолению кризиса в системе контроля над вооружениями, заявил Рябков.
«Кризис глубоко проник, по сути дела, во все без исключения элементы архитектуры международной безопасности и контроля над вооружениями, — отметил высокопоставленный дипломат. — Работы непочатый край, но прежде всего хотя бы для старта, начала движения к выправлению ситуации необходима политическая воля. Пока мы не видим со стороны западных оппонентов проявления здравого смысла».
О ДСНВ
По словам Рябкова, ситуация вокруг диалога РФ и США в области стратегической стабильности, в том числе положения дел относительно пост-ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях) периода, не выглядит многообещающе.
«Что касается нашего диалога с США в области стратегической стабильности и в том числе ситуации, касающейся пост-ДСНВ периода, то ситуация не выглядит многообещающе», — сказал он, отвечая на вопрос относительно ДСНВ, срок которого истекает в 2026 году.