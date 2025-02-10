Премьер-министр Башкирии назвал 7 главных задач в социальной сфере

- Образование. За 5 лет в республике построили 44 новые школы и 65 детских садов на 31 тыс. мест. В этом году начнется строительство детского сада в Нагаево, а в Уфе за счет федерального бюджета построят математический лицей-интернат.
- Наука. Для решения важного комплекса задач в сфере высшего образования, науки и инновационной деятельности Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение создать государственный комитет по научно-технологическому развитию, о чем ранее сообщал «Башинформ». Андрей Назаров отметил, что это поможет вывести нашу науку на новые рубежи.
- Культура. В 2025 году продолжится работа по созданию в историческом центре Уфы музейного квартала, также планируется открыть в этом году Музей возвращенных имен. Продолжится проведение масштабных мероприятий, ставших уже традиционными.
- Туризм. За последние два года на развитие туристической инфраструктуры в республике направлено около 4 млрд рублей. В этом году начнутся: реализация проекта Геологического музея, обустройство смотровых террас у разреза «Мечетлино» в геопарке «Янган-Тау», благоустройство и возведение визит-центра на локации «Таш-Асты» в геопарке «Торатау».
- Здравоохранение. В 2025 году планируется открыть шесть поликлиник, хирургические корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе и центральной городской больницы в Учалах.
- Спорт. В Башкирии физкультурой и спортом систематически занимаются более 2 млн человек. Чтобы этот показатель непрерывно улучшался, планируется строительство Центра прогресса бокса с Академией тенниса, спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем с возможностью размещения на его базе училища олимпийского резерва.
- Экология. К 2030 году в Башкирии будут работать шесть новых современных комплексных объектов по обращению с отходами.
«Друзья, уверен, что совместными усилиями нам удастся вывести нашу республику в число лучших регионов страны, где людям хочется жить, работать и создавать семьи! Алга, Башкортостан!» — написал Андрей Назаров.