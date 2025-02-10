Рябков: РФ пока не видит на практике изменений курса США по Украине

«Между тем, позиция, которую мы отрабатывали и будем отрабатывать дальше, она весьма четко и прямо изложена президентом [России Владимиром Путиным]. Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов, добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины происходящего, не получится выйти на договоренность. Поэтому вариативы, полумеры — это не тот путь, по которому мы готовы идти», — резюмировал дипломат.