Рябков: РФ пока не видит на практике изменений курса США по Украине

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская сторона пока не фиксирует каких-либо практических изменений в курсе Вашингтона на украинском направлении. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Сигналы при всей их важности могут быть любые, но на практике мы не видим изменений того курса, который проводился Вашингтоном на протяжении последнего времени», — указал замминистра.
При этом, добавил Рябков, попытки представить дело так, что Москва должна пойти на уступки и компромиссы, если она заинтересована в каком-то урегулировании, совершенно не ослабевают.
«Между тем, позиция, которую мы отрабатывали и будем отрабатывать дальше, она весьма четко и прямо изложена президентом [России Владимиром Путиным]. Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов, добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины происходящего, не получится выйти на договоренность. Поэтому вариативы, полумеры — это не тот путь, по которому мы готовы идти», — резюмировал дипломат.