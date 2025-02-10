The American Conservative: Трамп рискует повторить в Газе ошибки Байдена

Согласно статье, Трамп до своей инаугурации воспользовался преимуществами первого варианта: он оказал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня. И Трамп сорвал аплодисменты за то, что Байден в прошлом году оказался слишком слаб сделать. А также за выполнение ключевого предвыборного обещания и укрепление своего имиджа миротворца — и все это при нейтрализации сектора Газа как очага напряженности во внутренней политике. Трамп последовал модели Рональда Рейгана, который использовал американский рычаг воздействия — огромную военную помощь, от которой почти полностью зависит Израиль.
Нетаньяху, как пишет ТАС, ясно дал понять, что не намерен переходить к следующему этапу соглашения о прекращении огня и может возобновить войну после первого 42-дневного этапа соглашения. А Трамп намекнул на то, что может поддержать его в этом.
Такой курс ключевой сегмент избирателей, поддержавших Трампа на выборах, счел бы предательством. Идея Трампа попасть в историю в качестве миротворца рухнула бы, спровоцировав массовые протесты, которые терзали Байдена. Но теперь бы в них участвовали не иностранцы со студенческими визами, а тысячи обманутых американцев, считает ТАС.
Это поставило бы США под угрозу втягивание в очередную глупую и катастрофическую войну на Ближнем Востоке. Перемирие, заключенное Трампом на Ближнем Востоке, прекратило нападения хуситов на американские корабли в Красном море и, по сути, необъявленную войну США в Йемене. Но она возобновится, если Нетаньяху возобновит боевые действия в Газе. Кроме того, он пытается втянуть США в войну с Ираном, которую Трамп не хочет и которую чудом удалось избежать администрации Байдена.
Отказ таких стран, как Египет, Иордания и страны Персидского залива, принять переселяемых палестинцев объясняется не просто отсутствием у них желания сделать это. Иордания вообще обдумывает изгнание палестинцев за пределы своих границ, воспринимая их как серьезную угрозу своему существованию, и угрожает войной Израилю, если он продолжит вытеснять палестинских беженцев в Иорданию, говорится в статье.
Помимо огромного напряжения, которое переселение создало бы для ресурсов и инфраструктуры арабских стран, это подогрело бы гнев местного населения, которое уже протестовало против войны в Газе и требовало от своих правительств разорвать Соглашения Авраама о нормализации отношений с Израилем. Трудно представить, как мечта Трампа о масштабном соглашении между Израилем, Саудовской Аравией и другими арабскими государствами осуществится в таких обстоятельствах.
Госсекретарь Байдена Этони Блинкен признал, что после того, как за год Израиль сравнял Газу с землей и убил десятки тысяч человек, ХАМАС «завербовал почти столько же новых боевиков, сколько потерял». ХАМАС продолжит существовать, куда бы ни решили переселить палестинское население. А план Трампа обеспечит нескончаемую и, вполне возможно, расширяющуюся войну, а не прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке.
Президентство Байдена не был достаточно сильным лидером, чтобы поступить так, как поступали Рейган: повести себя как сверхдержава и сказать Израилю «нет». Трамп вроде бы начал свое президентство с противоположных действий, в результате чего интересы США были поставлены на первое место, а риск тотальной войны снизился. Вопрос в том, достаточно ли он умен, чтобы понять это, и достаточно ли силен, чтобы это осуществить.