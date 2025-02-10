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The American Conservative: Трамп рискует повторить в Газе ошибки Байдена

Дональд Трамп победил на президентских выборах в немалой степени благодаря тому, что пообещал кардинальные перемены на Ближнем Востоке. Но, унаследовав войну Байдена, Трамп стоит перед выбором, который может определить его президентство: завершить конфликт в основном за счет давления на Израиль или повторить неудачи Байдена, пишет The American Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Трамп до своей инаугурации воспользовался преимуществами первого варианта: он оказал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня. И Трамп сорвал аплодисменты за то, что Байден в прошлом году оказался слишком слаб сделать. А также за выполнение ключевого предвыборного обещания и укрепление своего имиджа миротворца — и все это при нейтрализации сектора Газа как очага напряженности во внутренней политике. Трамп последовал модели Рональда Рейгана, который использовал американский рычаг воздействия — огромную военную помощь, от которой почти полностью зависит Израиль.

Однако действия Трампа уже после инаугурации указывают на то, что он собирается отказаться от этого подхода. Если это случится, Трамп рискует угодить в ловушку, в которую попался Байден, причем с такими же катастрофическими потенциальными последствиями.

Нетаньяху, как пишет ТАС, ясно дал понять, что не намерен переходить к следующему этапу соглашения о прекращении огня и может возобновить войну после первого 42-дневного этапа соглашения. А Трамп намекнул на то, что может поддержать его в этом.

Такой курс ключевой сегмент избирателей, поддержавших Трампа на выборах, счел бы предательством. Идея Трампа попасть в историю в качестве миротворца рухнула бы, спровоцировав массовые протесты, которые терзали Байдена. Но теперь бы в них участвовали не иностранцы со студенческими визами, а тысячи обманутых американцев, считает ТАС.

Это подорвало бы имидж сильного руководства США и заставило бы многих американцев задаться вопросом, кто именно руководит внешней политикой США: президент США или Биньямин Нетаньяху?

Это поставило бы США под угрозу втягивание в очередную глупую и катастрофическую войну на Ближнем Востоке. Перемирие, заключенное Трампом на Ближнем Востоке, прекратило нападения хуситов на американские корабли в Красном море и, по сути, необъявленную войну США в Йемене. Но она возобновится, если Нетаньяху возобновит боевые действия в Газе. Кроме того, он пытается втянуть США в войну с Ираном, которую Трамп не хочет и которую чудом удалось избежать администрации Байдена.

Не менее опасной может оказаться и идея Трампа о «ближневосточной Ривьере».

Отказ таких стран, как Египет, Иордания и страны Персидского залива, принять переселяемых палестинцев объясняется не просто отсутствием у них желания сделать это. Иордания вообще обдумывает изгнание палестинцев за пределы своих границ, воспринимая их как серьезную угрозу своему существованию, и угрожает войной Израилю, если он продолжит вытеснять палестинских беженцев в Иорданию, говорится в статье.

Помимо огромного напряжения, которое переселение создало бы для ресурсов и инфраструктуры арабских стран, это подогрело бы гнев местного населения, которое уже протестовало против войны в Газе и требовало от своих правительств разорвать Соглашения Авраама о нормализации отношений с Израилем. Трудно представить, как мечта Трампа о масштабном соглашении между Израилем, Саудовской Аравией и другими арабскими государствами осуществится в таких обстоятельствах.

Долгосрочный мир, который проповедует Трамп в результате изгнания жителей Газы, является иллюзией.

Госсекретарь Байдена Этони Блинкен признал, что после того, как за год Израиль сравнял Газу с землей и убил десятки тысяч человек, ХАМАС «завербовал почти столько же новых боевиков, сколько потерял». ХАМАС продолжит существовать, куда бы ни решили переселить палестинское население. А план Трампа обеспечит нескончаемую и, вполне возможно, расширяющуюся войну, а не прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке.

К тому же американцы и израильтяне, которым будет поручено очистить Газу и расселить ее, станут легкой добычей для последующих нападений. Резко возрастет риск антиамериканского терроризма, если США начнут заниматься не только этнической чисткой Газы, но и ее оккупацией.

Президентство Байдена не был достаточно сильным лидером, чтобы поступить так, как поступали Рейган: повести себя как сверхдержава и сказать Израилю «нет». Трамп вроде бы начал свое президентство с противоположных действий, в результате чего интересы США были поставлены на первое место, а риск тотальной войны снизился. Вопрос в том, достаточно ли он умен, чтобы понять это, и достаточно ли силен, чтобы это осуществить.

Байден Джо
Трамп Дональд