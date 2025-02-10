The American Conservative: Трамп рискует повторить в Газе ошибки Байдена

Согласно статье, Трамп до своей инаугурации воспользовался преимуществами первого варианта: он оказал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня. И Трамп сорвал аплодисменты за то, что Байден в прошлом году оказался слишком слаб сделать. А также за выполнение ключевого предвыборного обещания и укрепление своего имиджа миротворца — и все это при нейтрализации сектора Газа как очага напряженности во внутренней политике. Трамп последовал модели Рональда Рейгана, который использовал американский рычаг воздействия — огромную военную помощь, от которой почти полностью зависит Израиль.