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Министр территориальной безопасности Прикамья Батмазов покидает свой пост

Его отставку подтвердили в министерстве.

Источник: правительство Пермского края

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов покидает свой пост, сообщили в министерстве.

Днём 10 февраля сайт газеты «Звезда» сообщил об уходе руководителя краевого минтербеза Батмазова. Сообщалось, что свою должность он покинет в феврале. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве. Как рассказали в ведомстве, он принял такое решение самостоятельно. «Министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Александровичем Батмазовым было принято личное решение о написании заявления на имя губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина об оставлении им поста министра», — рассказали в ведомстве 10 февраля.

Как рассказывает минтербез Пермского края, такое решение Батмазов принял из-за перехода на новое место работы. После отставки исполняющим обязанности министра будет назначен его первый заместитель Альберт Марданов.