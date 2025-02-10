Министр территориальной безопасности Прикамья Батмазов покидает свой пост

Днём 10 февраля сайт газеты «Звезда» сообщил об уходе руководителя краевого минтербеза Батмазова. Сообщалось, что свою должность он покинет в феврале. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве. Как рассказали в ведомстве, он принял такое решение самостоятельно. «Министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Александровичем Батмазовым было принято личное решение о написании заявления на имя губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина об оставлении им поста министра», — рассказали в ведомстве 10 февраля.