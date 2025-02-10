Хабиров обсудил финансирование новых объектов с главой Минспорта Дегтяревым

Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил вопросы финансирования новых спортивных объектов в республике на встрече с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым.
В настоящее время в регионе строится 16 новых зданий. Во время форума «Россия — спортивная держава» в октябре 2024 года глава республики обратился к президенту страны Владимиру Путину. В частности, он просил оказать содействие в строительстве легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва в Уфе. Глава государства обещал поддержку.
«Мы уже знаем, какой это будет объект, работаем над формированием строки в бюджете для его финансирования. Надеемся, что общими усилиями мы его построим», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Глава региона также напомнил, что Владимир Путин поставил задачу — к 2030 году довести долю жителей республики, систематически занимающихся спортом, до 70%. Сейчас этот показатель составляет 61,8%.