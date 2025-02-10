Хабиров обсудил финансирование новых объектов с главой Минспорта Дегтяревым

В настоящее время в регионе строится 16 новых зданий. Во время форума «Россия — спортивная держава» в октябре 2024 года глава республики обратился к президенту страны Владимиру Путину. В частности, он просил оказать содействие в строительстве легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва в Уфе. Глава государства обещал поддержку.