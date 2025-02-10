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Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан

Пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде отметил, что это не первый случай включения депутатов российской Госдумы в список нежелательных лиц в республике.

Источник: РИА "Новости"

БАКУ, 10 февраля./ТАСС/. МИД Азербайджана включил депутата российской Госдумы Николая Валуева в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

«Оскорбительные высказывания и угрозы первого заместителя комитета по туризму Госдумы Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В связи с высказываниями указанного депутата против нашей страны его имя включено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сказал официальный представитель МИД.

Он также отметил, что это не первый случай включения депутатов российской Госдумы в список нежелательных лиц в Азербайджане. «К примеру, ранее за деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в этот список были включены первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов», — добавил Гаджизаде. Он выразил сожаление, что названные депутаты являются членами правящей партии «Единая Россия».

Ранее несколько СМИ распространил сообщения о том, что Валуев в ответ на ноту МИД Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома в Баку предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес азербайджанцев и принять другие меры.

Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил получение ноты от Азербайджана о необходимости регистрации Русского дома в Баку. Он также сообщил, что Русский дом в Азербайджане должен освободить арендуемое помещение в течение полутора месяцев в связи с заявлением арендодателя о планах продать его в ближайшее время.

дипломатия
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