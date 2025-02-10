Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан

Он также отметил, что это не первый случай включения депутатов российской Госдумы в список нежелательных лиц в Азербайджане. «К примеру, ранее за деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в этот список были включены первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов», — добавил Гаджизаде. Он выразил сожаление, что названные депутаты являются членами правящей партии «Единая Россия».