Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса

Правительство Молдавии 29 января утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025−2028 годы. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией.
«Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое (отказ от нейтрального статуса — ред.) может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии. И, безусловно, это не может нас не беспокоить, тем более что уже неоднократно наше руководство заявляло о недопустимости расширения НАТО на Восток», — сказал Озеров.
Он отметил, что одной из причин сложившейся на Украине ситуации стали как раз попытки расширения НАТО на Восток.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.