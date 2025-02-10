Посол России в Кишиневе допустил отказ Молдавии от нейтрального статуса

«Судя по тому вектору, который выбрало нынешнее молдавское руководство, такое (отказ от нейтрального статуса — ред.) может произойти, и мы видим постоянное укрепление координации с блоком НАТО и со странами-членами блока НАТО в военной области. Мы видим кратное увеличение числа военных учений, которые происходят как на территории Молдавии, так и на территории прилегающих стран, той же Румынии. И, безусловно, это не может нас не беспокоить, тем более что уже неоднократно наше руководство заявляло о недопустимости расширения НАТО на Восток», — сказал Озеров.