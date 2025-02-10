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Казань может стать ключевой площадкой для биржи БРИКС

Поручение о создании биржи дал Владимир Путин.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Казань может стать ключевой площадкой для взаимодействия в процессе создания биржи БРИКС. Об этом стало известно в ходе встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игоря Артемьева.

Поручение о создании биржи БРИКС дал президент России Владимир Путин еще на саммите объединения, прошедшем в Казани в октябре прошлого года. Стороны во время обсуждения подчеркнули, что сейчас имеются благоприятные предпосылки для развития эффективного сотрудничества с исламскими странами, сообщает пресс-служба раиса.

Ранее Сергей Лавров заявил, что БРИКС окреп после саммита в Казани.