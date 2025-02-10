Казань может стать ключевой площадкой для биржи БРИКС

Поручение о создании биржи БРИКС дал президент России Владимир Путин еще на саммите объединения, прошедшем в Казани в октябре прошлого года. Стороны во время обсуждения подчеркнули, что сейчас имеются благоприятные предпосылки для развития эффективного сотрудничества с исламскими странами, сообщает пресс-служба раиса.