Казань может стать ключевой площадкой для биржи БРИКС

Казань может стать ключевой площадкой для взаимодействия в процессе создания биржи БРИКС. Об этом стало известно в ходе встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игоря Артемьева.
Поручение о создании биржи БРИКС дал президент России Владимир Путин еще на саммите объединения, прошедшем в Казани в октябре прошлого года. Стороны во время обсуждения подчеркнули, что сейчас имеются благоприятные предпосылки для развития эффективного сотрудничества с исламскими странами, сообщает пресс-служба раиса.
Ранее Сергей Лавров заявил, что БРИКС окреп после саммита в Казани.