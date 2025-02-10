Дугин предрек Европе консервативную революцию

«Можно сказать, что мы стоим на пороге европейской консервативной революции. Первые ее представители начинают шевелиться, организовываться. Пока они третья партия в Европарламенте… В своих странах, где они еще далеко не у власти, во Франции, в Германии, в Испании, консерваторы все равно имеют огромную массовую поддержку населения», — сказал философ в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.