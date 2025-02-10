Дугин предрек Европе консервативную революцию

«Можно сказать, что мы стоим на пороге европейской консервативной революции. Первые ее представители начинают шевелиться, организовываться. Пока они третья партия в Европарламенте… В своих странах, где они еще далеко не у власти, во Франции, в Германии, в Испании, консерваторы все равно имеют огромную массовую поддержку населения», — сказал философ в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.
Он отметил, что факт поддержки консерватизма населением европейских стран замалчивается и никем не признается, поскольку элита в этих государствах «жестко держит политические бразды».
«(В Европе — ред.) уже поднимается оппозиция, которая очень близка Трампу по своим основным идеологическим направлениям. Вот она готовится к европейской консервативной революции. Сейчас у них есть колоссальная поддержка за океаном», — добавил Дугин.