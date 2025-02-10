В правительстве Ленобласти ввели ответственного за адекватность

Объединенный комитет возглавит Тимур Зайнуллин, который с 2022 года возглавлял Центр управления регионом Ленинградской области. Такое ведомство было создано в 2020 году во всех субъектах РФ, чтобы выявлять жалобы граждан в интернете. Ранее Зайнуллин работал в структурах МВД (где отвечал за поимку преступников, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ*), пресс-службе СПбГУ, а также несколько лет писал о криминальных новостях Петербурга и Ленобласти на «Фонтанке» и 47news.