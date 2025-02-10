В правительстве Ленобласти ввели ответственного за адекватность

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о слиянии комитета по печати, в обязанности которого входит взаимодействие со СМИ, и управления информационной политики, которое занимается налаживанием контакта с гражданами в социальных сетях, сообщили 10 февраля в администрации. По данным 47news, в последнее время глава региона деятельностью комитета по печати недоволен.
Объединенный комитет возглавит Тимур Зайнуллин, который с 2022 года возглавлял Центр управления регионом Ленинградской области. Такое ведомство было создано в 2020 году во всех субъектах РФ, чтобы выявлять жалобы граждан в интернете. Ранее Зайнуллин работал в структурах МВД (где отвечал за поимку преступников, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ*), пресс-службе СПбГУ, а также несколько лет писал о криминальных новостях Петербурга и Ленобласти на «Фонтанке» и 47news.
В новом ведомстве его задача, как говорится в пресс-релизе, будет заключаться в «приведении к коэффициенту адекватности региональных и районных СМИ и иных медиаресурсов». Что означает этот «коэффициент адекватности», Зайнуллин пока и сам не знает. Основной фокус своей работы он видит в восполнении дефицита внимания граждан к информации «о тех благах, которые даёт им родина».
«К примеру, недавно товарищ вернулся с СВО, без одной конечности. Только от меня узнал, какие положены меры поддержки, какая реабилитация. Точно так же люди не знают, как записаться в кванториум возле дома или в кружок робототехники. С этим всем будем разбираться», — прокомментировал он 47News.
Председатель комитета по печати Константин Визирякин и Светлана Патракова, возглавляющая управление информационной политики, по всей видимости, останутся работать, но первый станет замом. Новый глава ЦУР пока не назначен, но, вероятно, им станет заместитель директора Юрий Вовк, предполагает издание.
*ИГИЛ признано террористической организацией и запрещено в РФ.