В МИД РФ предрекли перемены во внешнеполитическом курсе США с приходом Трампа

Ранее, 24 января, Путин заявил, что их отношения с американским лидером являются доверительными и прагматичными. Глава государства отметил, что вины РФ в том, что прежняя американская администрация отказалась от контактов с российской стороной, нет, добавив при этом, что Москва от них никогда не отказывалась.