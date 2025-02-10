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В МИД РФ предрекли перемены во внешнеполитическом курсе США с приходом Трампа

Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом означает смену вех во внешнеполитическом курсе страны. Об этом в понедельник, 10 февраля, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Убедительность этой победы и его возвращение в Белый дом означает смену вех и во внутренней политике США, ну и, конечно, появление множества новых компонентов и нюансов во внешнеполитическом курсе. Либерально-глобалистский вектор сменился реальностью национал-популизма», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

При этом Рябков указал на то, что российско-американские отношения остаются напряженными, после того как бывший президент США Джо Байден и его администрация нацелились на нанесение России стратегического поражения. По словам дипломата, отношения Москвы и Вашингтона находятся на грани разрыва.

Замглавы МИД РФ выразил мнение, что в политике Штатов для России закостенело отведенное место острого противника.

Рябков отметил заинтересованность команды Трампа в возобновлении диалога с российской стороной. Дипломат, в свою очередь, напомнил, что РФ готова к диалогу по Украине на равноправной основе.

Накануне, 9 февраля, американский лидер сообщил о проведении телефонного звонка с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине.

7 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на следующей неделе встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года). Тогда же президент США подтвердил, что сохраняет намерение переговорить с Путиным. Кроме того, он добавил, что его и российского лидера всегда связывали хорошие отношения.

До этого, 5 февраля, Рябков сообщил, что первый шаг для нормализации отношений с Россией должны сделать США. Москва открыта к диалогу в режиме «жесткого торга». По мнению дипломата, решения и выбор в этом вопросе остаются за Трампом и его администрацией.

Ранее, 24 января, Путин заявил, что их отношения с американским лидером являются доверительными и прагматичными. Глава государства отметил, что вины РФ в том, что прежняя американская администрация отказалась от контактов с российской стороной, нет, добавив при этом, что Москва от них никогда не отказывалась.

дипломатия