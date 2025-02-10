Участник СВО возглавил Клетскую ЦРБ в Волгоградской области

О новом главвраче известно, что он закончил Волгоградскую медакадемию по специальности Лечебное дело". Александр Качурин имеет огромный опыт работы: более 30 лет он руководил медицинской службой в войсковых частях Волгоградской и Астраханской областях, внутренних войсках МВД РФ.