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SCMP: в Китае нашли способ обнаруживать самые тихие и малозаметные подводные лодки

Китайские ученые разработали технологию обнаружения подводных лодок-невидимок. Это изобретение позволяет легко отслеживать самые бесшумные подводные суда и изменит характер ведения боевых действий на море, пишет South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это новаторская разработка Северо-Западного политехнического университета (NPU) в Сиане. Она позволяет обнаруживать суда с помощью магнитного поля, генерируемого их следами, говорится в статье.

Ученые NPU занимались изучением влияния следа Кельвина — V-образной волновой картины, создаваемой подводными лодками или другими кораблями во время плавания. Волны располагаются под постоянным углом из-за взаимодействия поперечных и расходящихся волн.

Китайские исследователи обнаружили, что волна Кельвина создает слабое, но заметное магнитное поле. Оно возникает, когда ионы морской воды, возмущенные движением подводной лодки, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли.

Используя численное моделирование, исследователи определили количественно, как эти магнитные сигнатуры изменяются в зависимости от скорости, глубины и размера подводной лодки.

Например, повышение скорости на 2,5 метра в секунду увеличивает напряженность магнитного поля в десять раз, а уменьшение глубины на 20 метров удваивает напряженность магнитного поля. Более длинные субмарины создают более слабые поля, в то время как более широкие корпуса усиливают их, пишет SCMP.

Сигналы Кельвина невозможно заглушить, и магнитные следы сохраняются долго после прохождения подводной лодки. Эти следу могут помочь Китаю обнаруживать малозаметные подводные лодки.

Например, этот метод может пригодиться во время военного конфликта с Тайванем. Теперь с его помощью могут быть обнаружены одни из самых незаметных американских субмарин класса Seawolf.

Эти подлодки оснащены передовыми датчиками и отличаются исключительной бесшумностью, быстроходностью и хорошим вооружением. Вместо системы вертикального пуска (VLS) корабли класса Seawolf оснащены восемью торпедными аппаратами и могут вместить до 50 единиц оружия в торпедном отсеке.

Их глубина погружения — 600 метров — в два раза превышает максимальную глубину погружения обычных подводных лодок. Снаружи они облицованы безэховой плиткой, а внутри — амортизирующей системой плавучих плотов, что делает их практически незаметными для гидролокатора даже при крейсерской скорости в 20 узлов.

Китай занимается разработкой более широкой «паутины уничтожения» подлодок, которая включает акустические системы, спутники, беспилотные летательные аппараты и алгоритмы искусственного интеллекта для объединения потоков данных.

И теперь магнитный след станет еще одним пунктом в китайской «паутине уничтожения» подводных лодок класса Seawolf.