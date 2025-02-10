SCMP: в Китае нашли способ обнаруживать самые тихие и малозаметные подводные лодки

Это новаторская разработка Северо-Западного политехнического университета (NPU) в Сиане. Она позволяет обнаруживать суда с помощью магнитного поля, генерируемого их следами, говорится в статье.
Ученые NPU занимались изучением влияния следа Кельвина — V-образной волновой картины, создаваемой подводными лодками или другими кораблями во время плавания. Волны располагаются под постоянным углом из-за взаимодействия поперечных и расходящихся волн.
Китайские исследователи обнаружили, что волна Кельвина создает слабое, но заметное магнитное поле. Оно возникает, когда ионы морской воды, возмущенные движением подводной лодки, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли.
Например, повышение скорости на 2,5 метра в секунду увеличивает напряженность магнитного поля в десять раз, а уменьшение глубины на 20 метров удваивает напряженность магнитного поля. Более длинные субмарины создают более слабые поля, в то время как более широкие корпуса усиливают их, пишет SCMP.
Например, этот метод может пригодиться во время военного конфликта с Тайванем. Теперь с его помощью могут быть обнаружены одни из самых незаметных американских субмарин класса Seawolf.
Эти подлодки оснащены передовыми датчиками и отличаются исключительной бесшумностью, быстроходностью и хорошим вооружением. Вместо системы вертикального пуска (VLS) корабли класса Seawolf оснащены восемью торпедными аппаратами и могут вместить до 50 единиц оружия в торпедном отсеке.
Их глубина погружения — 600 метров — в два раза превышает максимальную глубину погружения обычных подводных лодок. Снаружи они облицованы безэховой плиткой, а внутри — амортизирующей системой плавучих плотов, что делает их практически незаметными для гидролокатора даже при крейсерской скорости в 20 узлов.
И теперь магнитный след станет еще одним пунктом в китайской «паутине уничтожения» подводных лодок класса Seawolf.