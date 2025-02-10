SCMP: в Китае нашли способ обнаруживать самые тихие и малозаметные подводные лодки

Например, повышение скорости на 2,5 метра в секунду увеличивает напряженность магнитного поля в десять раз, а уменьшение глубины на 20 метров удваивает напряженность магнитного поля. Более длинные субмарины создают более слабые поля, в то время как более широкие корпуса усиливают их, пишет SCMP.