Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля

В заявлении для прессы Клаус Йоханнис назвал свое отстранение от должности путем импичмента «необоснованным» и «вредным» для Румынии шагом, поскольку это может привести к политическому кризису. «Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я послезавтра ухожу в отставку с поста президента Румынии», — заключил он (цитата по Monitorulexpres).
Оппозиция призывала Клауса Йоханниса, возглавляющего Румынию с 2014 года, покинуть пост президента и до следующих выборов передать полномочия главы государства председателю Сената Илие Боложану. Однако Йоханнис ссылался на статью Конституции, согласно которой, президент исполняет обязанности до тех пор, пока новый глава государства не принесет присягу. После отмены результатов первого тура было решено провести выборы президента 4 мая.