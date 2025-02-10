Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля

В заявлении для прессы Клаус Йоханнис назвал свое отстранение от должности путем импичмента «необоснованным» и «вредным» для Румынии шагом, поскольку это может привести к политическому кризису. «Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я послезавтра ухожу в отставку с поста президента Румынии», — заключил он (цитата по Monitorulexpres).