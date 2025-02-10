В Омске оправдали министра, осуждённого за неосвоенные бюджетные средства

Омский областной суд оправдал чиновника регионального правительства по делу о халатности при закупке жилья детям-сиротам. 10 февраля суд вынес решение по апелляции глав регионального минимущества Евгения Козлова. Министру отменили обвинительный приговор с правом на реабилитацию.
Омский областной суд посчитал, что между действиями Евгения Козлова и освоением бюджетных средств нет связи. Оправдательный приговор вступил в законную силу. Об этом пишет РБК Омск.
Напомним, 8 октября 2024 года Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным в халатности. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей чиновником, неосвоенными остались 122 млн руб. Их выделяли на жильё для 70 детей-сирот.