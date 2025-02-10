Радий Хабиров назвал главную задачу в сотрудничестве Башкирии с Беларусью

— Да, действительно, мы частые гости в Беларуси, потому что без постоянных контактов, без постоянной настройки всех необходимых процессов невозможно прийти к успеху, — отметил Глава Башкирии. — И сегодня здесь вновь большая делегация из Башкортостана. Все мы работаем в рамках дорожной карты, которая сперва была сформирована совместно с белорусскими коллегами на 2022−2024 годы. Сейчас уже есть новая дорожная карта сотрудничества, рассчитанная на 2025−2027 годы.