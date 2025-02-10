Радий Хабиров назвал главную задачу в сотрудничестве Башкирии с Беларусью

— В целом главная наша задача с учетом особых отношений между Беларусью и Российской Федерацией — это промышленная кооперация. Мы хотим идти в нашем сотрудничестве дальше, глубже, создавать совместные предприятия, совместные продукты, — рассказал Радий Хабиров в интервью Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что Республика Беларусь — это главный партнер, и не только внешнеэкономический, поскольку развито всестороннее сотрудничество также в области культуры, гуманитарной, социальной сферах. Исходя из этого, уделяется самое серьезное внимание развитию отношений и перспективам этих отношений.
— Безусловно, первое — это товарооборот, и мы активно работаем над его ростом. Есть определенные успехи и задачи. В частности, в последние годы мы четко фиксируем увеличение импорта из Республики Беларусь в Республику Башкортостан, и нас это радует, — сказал Глава Башкирии.
Он отметил, что санкции повлияли неожиданным образом для оппонентов: республики стали еще ближе, сотрудничество стало еще эффективнее. В рамках промышленной кооперации уже появилось более 350 наименований различных изделий. Эта продукция формируется за счет совместного труда предприятий Башкортостана и Беларуси — так спокойно и уверенно выполняется задача по импортозамещению.
По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, за январь-ноябрь 2024 года Беларусь входит в первую десятку стран-контрагентов Башкортостана с долей 5,4% во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан. Доля экспорта с Республикой Беларусь в общем объеме внешнеторгового оборота с Башкортостаном составляет 46,9%, доля импорта — 53,1%.
— Да, действительно, мы частые гости в Беларуси, потому что без постоянных контактов, без постоянной настройки всех необходимых процессов невозможно прийти к успеху, — отметил Глава Башкирии. — И сегодня здесь вновь большая делегация из Башкортостана. Все мы работаем в рамках дорожной карты, которая сперва была сформирована совместно с белорусскими коллегами на 2022−2024 годы. Сейчас уже есть новая дорожная карта сотрудничества, рассчитанная на 2025−2027 годы.