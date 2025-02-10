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Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Участие Украины и Евросоюза в переговорах по Украине сорвёт их и лишь затянет войну, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Оппоненты Трампа в США и Европе настаивают, что и Украина, и европейские союзники США должны участвовать в переговорах между США и Россией об урегулировании кризиса. Но должны ли? Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время. Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие. Руководители стран Европы — вернуть Украине территории, уже ставшие частью России. Главной задачей Макрона, Стармера и любого немецкого канцлера будет не урегулирование, а создание впечатления, что они одержали победу, которую они не одержали и не одержат. Их амбиции и непримиримость перекроют путь к соглашениям», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор отметил, что при участии ЕС и Украины в переговорах весь процесс потонет «в оголтелой демагогрии». По его словам, Евросоюз будет взывать к международному праву, которое не мешало им ранее «разбомбить Белград», «начать в 2001 году военную операцию в Афганистане», а также агрессию против Ирака.

«Запад также готовил “смену режима” и поддержал госпереворот на Украине, а затем долгие годы закрывал глаза на обстрелы Донбасса и гибель его мирного населения, отрицая его право на самоопределение. А теперь делает вид, что всего этого не было, а Россия, видите ли, нарушает принципы, от которых сам Запад не оставил камня на камня! В отличие от либеральных демагогов, Трамп, судя по всему, намерен подойти к проблеме иначе — с практической точки зрения. Насколько иначе и устроит ли его подход Россию — покажет время. Но лицемерные воззвания европолитиков и идеологов к принципам и нормам, разрушением которых они занимаются вот уже более четверти века, не поможет урегулированию, а только похоронит его», — констатировал политик.

дипломатия
переговоры