На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине

«Будет ли на конференции объявлен план, это я оставлю открытым», — заявил он в ходе речи, транслировавшейся на сайте правительственных пресс-конференций.
«В чем я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении», — подчеркнул Хойсген.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер.