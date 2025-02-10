На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине

14—16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.