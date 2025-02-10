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На Мюнхенской конференции обсудят план урегулирования конфликта на Украине

БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава форума Кристоф Хойсген.

Источник: © РИА Новости

«Будет ли на конференции объявлен план, это я оставлю открытым», — заявил он в ходе речи, транслировавшейся на сайте правительственных пресс-конференций.

«В чем я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении», — подчеркнул Хойсген.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер.

14—16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.

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