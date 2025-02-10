WP: демократы в Сенате США создали портал для жалоб на действия ведомства Маска

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Представители Демократической партии в Сенате Конгресса США создали портал для подачи жалоб на действия ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на соответствующее письмо.
По ее информации, портал дает возможность госслужащим США сообщать «о любых случаях незаконной деятельности в своих ведомствах» в ответ на действия Маска по сокращению расходов правительства и его штата и сопутствующие этому проверки. Как отмечает издание, демократическое меньшинство в Сенате и Палате представителей Конгресса США начало «бить тревогу по поводу потенциальной неконституционности действий» Маска и американского президента Дональда Трампа.
В адресованном чиновникам письме сенаторов-демократов, оказавшемся в распоряжении WP, подчеркивается, что они готовы «поддержать любого информатора, который попытается поделиться данными о правонарушениях, злоупотреблении властью и угрозах общественной безопасности». Также отмечается, что демократы намерены «расследовать действия администрации Трампа», в том числе посредством проведения «публичных слушаний» и подачи судебных исков.
Сразу после инаугурации Трампа DOGE приступило к масштабной ревизии трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить госрасходы США на $2 трлн. Фактически с подачи Маска было временно закрыто с целью дальнейшей реорганизации Агентство США по международному развитию (USAID). По информации издания The Wall Street Journal, в администрации американского лидера также обсуждают возможность издания указа, который может привести к полной ликвидации министерства образования страны.