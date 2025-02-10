WP: демократы в Сенате США создали портал для жалоб на действия ведомства Маска

По ее информации, портал дает возможность госслужащим США сообщать «о любых случаях незаконной деятельности в своих ведомствах» в ответ на действия Маска по сокращению расходов правительства и его штата и сопутствующие этому проверки. Как отмечает издание, демократическое меньшинство в Сенате и Палате представителей Конгресса США начало «бить тревогу по поводу потенциальной неконституционности действий» Маска и американского президента Дональда Трампа.