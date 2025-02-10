СМИ сообщили о массовом побеге украинцев из Польши в ФРГ

«Последние данные Европейского статистического бюро свидетельствуют о существенном увеличении миграционного потока граждан Украины из Польши в Германию. Германия стала самым желательным местом для украинских беженцев в Европейском союзе, опередив Польшу более чем на 150 тыс. человек», — пишет издание.
По данным Евростата, на конец 2024 года в Германии проживает более 1,14 млн украинцев. В то же время в Польше количество украинских беженцев снизилось примерно до 983 тыс. человек. Однако в 2022 году этот показатель превышал 1,3 млн человек.
До этого, 16 января, глава фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Баварии Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать из Германии всех украинских беженцев. Она указала на то, что Украина — большая страна и там достаточно мест, куда мигранты могут вернуться.
Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.