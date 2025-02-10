Посольство России поможет в восстановлении памятников героям ВОВ в Молдавии

В Молдавии тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе. В четверг депутаты правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) отклонили запрос оппозиционного блока «Победа» о включении в повестку заседания законопроекта о проведении мероприятий в республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В Молдавии большое число общественных движений, общественных организаций, политических партий планируют широко отметить 80-летие Победы… Наше посольство будет принимать самое активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Будем помогать восстанавливать памятники. Все праздничные мероприятия, которые будут организованы, мы на них будем приглашены, и будем в них участвовать», — рассказал Озеров.
По его словам, активное участие в праздновании юбилея Победы является долгом. «Это наш долг памяти, патриотический долг, и это, если хотите, восстановление исторической справедливости, когда пытались переиграть Великую Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, обвинив его в тех преступлениях, которые он не совершал, и пытаясь как минимум преуменьшить масштаб злодеяний, совершенных нацистами и осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, решения которого не имеют срока давности. А те, кто забыл об этом, пусть перелистают эти решения. Это был суд не просто победителей над побежденными, а суд гуманизма над бесчеловечностью», — напомнил Озеров.
Российский посол отметил, что нельзя забывать зверства нацистских приспешников или прямых исполнителей нацистских приказов. «Мне кажется, сегодня этот вопрос должен быть перенесен на уровень человеческой памяти и человеческой совести, а потом уже обращен, так сказать, в политику, потому что те злодеяния и зверства, которые творились в режиме Иона Антонеску (румынский маршал, который во Второй мировой войне выступал на стороне гитлеровцев — ред.), так же как и злодеяния Гитлера, не подлежат отмене. И их оценка не подлежит отмене и пересмотру с ходом времени», — подчеркнул Озеров.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.