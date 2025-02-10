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Токаев подписал закон о внесении поправок по вопросам культуры, образования и наставничества

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образовани.

Источник: Пресс-служба Акорды

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества». Текст Закона публикуется в печати, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Документ направлен на совершенствование национального законодательства в сфере государственного языка, защиты прав ребенка и образования.

Защита детей-сирот

В Закон РК «О правах ребенка» введено понятие «организация по наставничеству». Это позволит системно помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Развитие казахского языка

Поправки в Закон РК «О культуре» предусматривают:

  • создание Национального словарного фонда казахского языка, который станет государственной информационной системой;
  • формирование Национального корпуса казахского языка, содержащего тексты всех жанров и стилей;
  • разработку большой языковой модели на основе искусственного интеллекта для обработки и анализа казахского языка.

Компетенции в сфере образования

Закон РК «Об образовании» закрепляет за уполномоченным органом стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в рамках своей компетенции.

образование