Токаев подписал закон о внесении поправок по вопросам культуры, образования и наставничества

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества». Текст Закона публикуется в печати, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.