В кабмине оценили закон о запрете пропаганды многоженства

Разработкой законопроекта занималась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Документ предусматривает внесение корректировок в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, авторы законопроекта предложили статью 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смене пола, отказа от деторождения дополнить запретом на популяризацию многоженства.
Законопроект подразумевает введение административных санкций в отношении тех, кто распространяет информацию о полигамных отношениях, или публично формирует мнение о привлекательности многоженства, или навязывает информацию, вызывающую интерес к нему.
Предложения рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
В заключении ведомства кабмина говорится, что сейчас понятие «многоженство» в законодательстве не определено. Однако в Семейном кодексе есть запрет на регистрацию брака между людьми, из которых хотя бы один уже состоит в официальных брачных отношениях.
«Введение в кодекс новых составов административных правонарушений должно основываться на анализе правоприменительной практики и статистических данных, указывающих на неэффективность действующего правового регулирования, однако информация о таком анализе в материалах к законопроекту отсутствует», — цитирует RTVI отзыв на законопроект.
Члены правительственной комиссии добавили, что в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены санкции за игнорирование законов о рекламе, защите детей от информации, причиняющей вред здоровью или развитию. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, взглядов чайлдфри для физлиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Еще один вариант санкций для нарушителей — арест на срок до 15 суток. Юридическим и должностным лицам полагаются более строгие наказания. Для первых — штраф до пяти млн рублей, для вторых — штраф до 800 тыс. рублей.
В заключении комиссии говорится о том, что «представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке».
Напомним, считать религиозное многоженство пропагандой нетрадиционных семейных ценностей и ввести за это наказание Нина Останина предложила в декабре 2024 года. Глава комитета Госдумы по защите семьи выступила также с инициативой принять закон, запрещающий рекламу, пропагандирующую многоженство. Поводом для этого стало решение Духовного управления мусульман России, которое позволило заключение нескольких религиозных браков. Генпрокуратура направила предписание в ДУМ, в котором фетва была признана противоречащей российскому законодательству. В итоге разрешение на религиозное многоженство было отозвано.