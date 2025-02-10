Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кабмине оценили закон о запрете пропаганды многоженства

В правительстве России рассмотрели проект закона о введении наказаний за популяризацию многоженства. RTVI рассказал об оценке, которую вынесла комиссия кабмина инициативе, и почему документ отправили на доработку.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Разработкой законопроекта занималась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Документ предусматривает внесение корректировок в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, авторы законопроекта предложили статью 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смене пола, отказа от деторождения дополнить запретом на популяризацию многоженства.

Законопроект подразумевает введение административных санкций в отношении тех, кто распространяет информацию о полигамных отношениях, или публично формирует мнение о привлекательности многоженства, или навязывает информацию, вызывающую интерес к нему.

Предложения рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В заключении ведомства кабмина говорится, что сейчас понятие «многоженство» в законодательстве не определено. Однако в Семейном кодексе есть запрет на регистрацию брака между людьми, из которых хотя бы один уже состоит в официальных брачных отношениях.

«Введение в кодекс новых составов административных правонарушений должно основываться на анализе правоприменительной практики и статистических данных, указывающих на неэффективность действующего правового регулирования, однако информация о таком анализе в материалах к законопроекту отсутствует», — цитирует RTVI отзыв на законопроект.

Члены правительственной комиссии добавили, что в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены санкции за игнорирование законов о рекламе, защите детей от информации, причиняющей вред здоровью или развитию. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, взглядов чайлдфри для физлиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Еще один вариант санкций для нарушителей — арест на срок до 15 суток. Юридическим и должностным лицам полагаются более строгие наказания. Для первых — штраф до пяти млн рублей, для вторых — штраф до 800 тыс. рублей.

В заключении комиссии говорится о том, что «представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке».

Напомним, считать религиозное многоженство пропагандой нетрадиционных семейных ценностей и ввести за это наказание Нина Останина предложила в декабре 2024 года. Глава комитета Госдумы по защите семьи выступила также с инициативой принять закон, запрещающий рекламу, пропагандирующую многоженство. Поводом для этого стало решение Духовного управления мусульман России, которое позволило заключение нескольких религиозных браков. Генпрокуратура направила предписание в ДУМ, в котором фетва была признана противоречащей российскому законодательству. В итоге разрешение на религиозное многоженство было отозвано.