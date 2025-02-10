В кабмине оценили закон о запрете пропаганды многоженства

Члены правительственной комиссии добавили, что в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены санкции за игнорирование законов о рекламе, защите детей от информации, причиняющей вред здоровью или развитию. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, взглядов чайлдфри для физлиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Еще один вариант санкций для нарушителей — арест на срок до 15 суток. Юридическим и должностным лицам полагаются более строгие наказания. Для первых — штраф до пяти млн рублей, для вторых — штраф до 800 тыс. рублей.