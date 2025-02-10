«У украинцев, возможно, нет лучшего друга, чем Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation присутствует на Украине с начала войны. Его усилия включают создание и управление логистическим хабом на границе Румынии и Украины и доставку более 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью в более чем 70 организаций по оказанию помощи и больниц», — говорится в материале.