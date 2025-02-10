Сергей Шамшура возглавил ТАНТК имени Бериева

ТАНТК им. Бериева производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС — в настоящее время компания выполняет договор на поставку самолетов в Алжир. Кроме того, на заводе ремонтируют и модернизируют ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации и противолодочные самолеты Ту-142, а также самолетов комплекса радиолокационного дозора и наведения А-50 и А-50У.