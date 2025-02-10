Эксперт раскрыл смысл слов Уолтца о возложении ответственности за Украину на ЕС

США перекладывают всю ответственность за Украину на Европу. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, комментируя заявление советника по национальной безопасности Белого дома Майка Уолтца о том, что гарантии безопасности для Киева будут возложены на Евросоюз.