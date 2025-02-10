Орбан обвинил USAID в подготовке переворота в Венгрии

«Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения США за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь об инструменте политического влияния», — написал Орбан в соцсети Facebook*, добавив, что в Америке разгорелся «огромный скандал».