Орбан обвинил USAID в подготовке переворота в Венгрии

Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие «темного заговора» и закрытие USAID и заявил, что необходимо «вымести» из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
«Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения США за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь об инструменте политического влияния», — написал Орбан в соцсети Facebook*, добавив, что в Америке разгорелся «огромный скандал».
По его словам, на деньги, с одной стороны, фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и, с другой стороны, бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность «по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия».
«Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями, то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство», — отметил Орбан.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они «уже находятся в процессе» закрытия агентства.
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