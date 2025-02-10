SCMP: тактика Трампа может сорвать ядерную сделку с Ираном

На прошлой неделе Трамп заявил, что он предпочел бы заключить сделку, которая гарантировала отказ Ирана от разработки ядерных боеголовок и позволила бы ему «мирно развиваться и процветать», говорится в статье.
Высокопоставленные иранские официальные лица первоначально положительно отреагировали на призыв Трампа к переговорам.
Война нам не на пользу. Мы не стремимся к ядерному оружию.
Однако Тегеран был возмущен ужесточением Трампом санкций, которые, по словам Белого дома, «направлены на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».
В меморандуме, подписанном Трампом в прошлый вторник, говорится, что Ирану должно быть отказано в разработке ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет и «других асимметричных и обычных вооружений». В нем также говорится о нейтрализации «террористической сети Ирана».
В ответ в пятницу аятолла Али Хаменеи напомнил, что опыт прошлого показал, что «переговоры с Америкой не решат никаких проблем».
Вести переговоры с США неразумно и неприлично.
Министр иностранных дел Аббас Аракчи в субботу подтвердил цель Ирана добиться отмены санкций, но заявил, что переговоры не могут проводиться в рамках политики максимального давления США, поскольку «это не будет считаться переговорами, а будет своего рода капитуляцией».
Тем не менее Фарзан Сабет, старший научный сотрудник Женевского института последипломного образования, считает, что Иран рассматривает возможность заключения сделки. Однако он сомневается, что Тегеран пойдет на «значимые уступки» в отношении своей ракетной программы или Оси сопротивления (антиизраильская и антизападная политическая и военная коалиции во главе с Ираном. — Прим. ред.), которых добивается Трамп, «по крайней мере до тех пор, пока… Хаменеи занимает главенствующее положение».
Произраильское лобби требуют включения ракетной и региональной деятельности Ирана в переговоры, в то время как другие члены команды Трампа «утверждают, что ни то, ни другое не имеет значения», поскольку иранские ракеты не могут пробить многослойные системы ПВО Израиля. Однако предсказать, какой лагерь одержит верх, невозможно.
Как отметил Али Альфоне, старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне, «антиэстеблишментский подход Трампа к управлению и импульсивный стиль» дает Ирану шанс добиться «не просто ядерной сделки, а большой сделки с США». Но в любом случае окно возможностей для заключения сделки между США и Ираном невелико, и, если его упустить, неизвестно, когда оно откроется снова.