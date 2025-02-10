SCMP: тактика Трампа может сорвать ядерную сделку с Ираном

Тем не менее Фарзан Сабет, старший научный сотрудник Женевского института последипломного образования, считает, что Иран рассматривает возможность заключения сделки. Однако он сомневается, что Тегеран пойдет на «значимые уступки» в отношении своей ракетной программы или Оси сопротивления (антиизраильская и антизападная политическая и военная коалиции во главе с Ираном. — Прим. ред.), которых добивается Трамп, «по крайней мере до тех пор, пока… Хаменеи занимает главенствующее положение».