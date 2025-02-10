Депутату Госдумы Валуеву запретили въезд в Азербайджан

«Чем Россотрудничество не угодило? А это все из “дрючбы народов”, сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные “диаспоры”. И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться», — написал Валуев.