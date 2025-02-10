Лукашенко одобрил проект соглашения с Иорданией об устранении двойного налогообложения

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Иорданией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Соответствующий указ № 53 глава государства подписал 10 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.