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Лукашенко одобрил проект соглашения с Иорданией об устранении двойного налогообложения

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Иорданией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Соответствующий указ № 53 глава государства подписал 10 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Министерство по налогам и сборам уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Лукашенко Александр
экономика
налоги