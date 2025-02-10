МИД: Россия будет добиваться возвращения заложников из сектора Газа

Для этого Израиль и ХАМАС должны строго выполнять достигнутые договоренности в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа как на нынешнем, так и на последующих этапах его реализации. Ведь от этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных.