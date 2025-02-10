МИД: Россия будет добиваться возвращения заложников из сектора Газа

Для этого Израиль и ХАМАС должны строго выполнять достигнутые договоренности в рамках соглашения о прекращении боевых действии в секторе Газа как на нынешнем, так и на последующих этапах его реализации. Ведь от этого зависит судьба всех остающихся в Газе заложников, а также освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных.
Дипломат также напомнила о заявлении зампредседателя политбюро ХАМАС Мусы Абу-Марзука, которое он сделал в Москве. В частности, он сказал, что включить Александра Труфанова в список лиц для обмена на палестинских заключенных было сделано по просьбе Российской Федерации и «в знак благодарности за неизменную позицию нашей страны в поддержку справедливого решения палестинского вопроса».
Напомним, 19 января начало действовать соглашение о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. На его первом его этапе планируется освободить около 2 тысяч палестинцев из израильских тюрем и 33 израильских пленных, в числе которых Александр Труфанов, который имеет два гражданства — российское и израильское.