Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля

Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
«Законопроект о его ратификации будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке до конца февраля», — сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
По его словам, в условиях вызовов и угроз, с которыми сталкивается Союзное государство, вопросы обеспечения общей безопасности приобретают ключевое значение.
«Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси. Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан», — добавил председатель Госдумы.
Володин также отметил, что Совет Госдумы направил в рассылку и включил законопроект в число приоритетных для рассмотрения в феврале.