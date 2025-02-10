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Госдума рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией до конца февраля

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Госдума до конца февраля рассмотрит законопроект о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: © РИА Новости

Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

«Законопроект о его ратификации будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке до конца февраля», — сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.

По его словам, в условиях вызовов и угроз, с которыми сталкивается Союзное государство, вопросы обеспечения общей безопасности приобретают ключевое значение.

«Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси. Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан», — добавил председатель Госдумы.

Володин также отметил, что Совет Госдумы направил в рассылку и включил законопроект в число приоритетных для рассмотрения в феврале.

Госдума