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Трамп перепостил слова Путина о Европе «у ног хозяина»

Американский президент Дональд Трамп перепостил статью CNBC, в которой приводят слова президента России Владимира Путина о том, что Европа скоро «встанет к ногам хозяина» после обвала на мировом рынке из-за тарифов США.

Источник: AP 2024

Ссылку на статью Трамп разместил на странице в своей соцсети Truthsocial. Материал CNBC был опубликовал 3 февраля.

«Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 2 февраля.

В начале февраля США ввели пошлины в отношении Канады (25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Трамп связал меры против этих стран с борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила. Мексике и Канаде в итоге удалось договориться о приостановке мер на месяц.

Кроме этого, американский президент заявил, что «совершенно точно» намерен ввести пошлины на товары из Европейского союза в будущем. По его словам, ЕС относится к США «очень, очень несправедливо» в том, что касается налога на добавленную стоимость.

В Европе уже обеспокоились вероятным вводом пошлин. В частности, в Финляндии премьер-министр Петтери Орпо назвал ситуацию «очень серьезной». Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил США ответными пошлинами, однако отметил, что Евросоюз полагается на сотрудничество.

Трамп Дональд
Путин Владимир