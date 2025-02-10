ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников

«На протяжении последних трех недель мы наблюдали постоянные нарушения условий сделки со стороны противника. В связи с этим мы решили отложить освобождение пленных [заложников], которые должны были быть отпущены 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Израиль должен придерживаться [норм соглашения] и задним числом компенсировать ущерб, причиненный им за последние недели», — написал он в своем Telegram-канале.