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Последние зарубежные новости за 10 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 10 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Politico: ЕС готовится к операции по захвату связанных с РФ танкеров

Страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают меры для массового задержания судов, якобы связанных с российским «теневым флотом». Новые законы позволят конфисковывать суда за потенциальный ущерб экологии и инфраструктуре, а также при отсутствии страховки от «надежных» компаний.

Semafor узнал, насколько готов план Трампа по Украине

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог только собирает варианты плана по Украине, несмотря на публичные заявления о его готовности. Трамп ожидает, что США дадут Украине гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам и газу, оценивая сделку в $500 млн.

Bloomberg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Колумнист Bloomberg Марк Чемпион отметил, что экономика РФ выросла вопреки ожиданиям, во многом благодаря Эльвире Набиуллиной. Автор подчеркнул, что Россия показала стойкость перед санкциями.

SCMP: в Китае нашли способ обнаруживать подлодки-невидимки

Ученые из NPU создали систему, фиксирующую подлодки по магнитному полю, возникающему из-за их движения. Метод основан на изучении волн Кельвина, создающих устойчивые магнитные следы.

The American Conservative: Трамп рискует повторить в Газе ошибки Байдена

Трамп надавил на Нетаньяху для прекращения огня, но может отказаться от этого курса. Издание считает, что продолжение войны подорвет его имидж миротворца, вызовет протесты и поставит под сомнение влияние США на Израиль.