Politico: ЕС готовится к операции по захвату связанных с РФ танкеров
Страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают меры для массового задержания судов, якобы связанных с российским «теневым флотом». Новые законы позволят конфисковывать суда за потенциальный ущерб экологии и инфраструктуре, а также при отсутствии страховки от «надежных» компаний.
Semafor узнал, насколько готов план Трампа по Украине
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог только собирает варианты плана по Украине, несмотря на публичные заявления о его готовности. Трамп ожидает, что США дадут Украине гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам и газу, оценивая сделку в $500 млн.
Bloomberg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
Колумнист Bloomberg Марк Чемпион отметил, что экономика РФ выросла вопреки ожиданиям, во многом благодаря Эльвире Набиуллиной. Автор подчеркнул, что Россия показала стойкость перед санкциями.
SCMP: в Китае нашли способ обнаруживать подлодки-невидимки
Ученые из NPU создали систему, фиксирующую подлодки по магнитному полю, возникающему из-за их движения. Метод основан на изучении волн Кельвина, создающих устойчивые магнитные следы.
The American Conservative: Трамп рискует повторить в Газе ошибки Байдена
Трамп надавил на Нетаньяху для прекращения огня, но может отказаться от этого курса. Издание считает, что продолжение войны подорвет его имидж миротворца, вызовет протесты и поставит под сомнение влияние США на Израиль.