Последние зарубежные новости за 10 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог только собирает варианты плана по Украине, несмотря на публичные заявления о его готовности. Трамп ожидает, что США дадут Украине гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам и газу, оценивая сделку в $500 млн.