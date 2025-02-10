Маск заявил, что США выделяют «слишком много» средств ООН и ее структурам

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Американский лидер подверг деятельность ООН критике, заявив, что эта организация «обладает огромным потенциалом», но не реализует его на протяжении длительного времени. Также в своем указе Трамп потребовал в течение 90 дней пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО, проверить, как организация «поддерживает интересы США», в контексте того, что организация, как отмечено в указе, «продемонстрировала неспособность реформировать себя, постоянно демонстрировала антиизраильские настроения в течение последнего десятилетия».