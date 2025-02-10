Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МО Израиля обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе

Исраэль Кац также повысил готовность армии.

Источник: AP 2024

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал «нарушением соглашения» заявление радикального палестинского движения ХАМАС о приостановке процесса освобождения заложников и заявил, что дал военным указание готовиться «к любому сценарию» в отношении сектора Газа.

«Заявление ХАМАС является полным нарушением соглашения о прекращении огня и соглашения об освобождении похищенных. Я поручил Армии обороны Израиля подготовиться на самом высоком уровне готовности к любому возможному сценарию в Газе и защитить [приграничные израильские] поселения», — заявил министр, высказывания которого приводит портал Ynet.