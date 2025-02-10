Глава МО Израиля обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе

«Заявление ХАМАС является полным нарушением соглашения о прекращении огня и соглашения об освобождении похищенных. Я поручил Армии обороны Израиля подготовиться на самом высоком уровне готовности к любому возможному сценарию в Газе и защитить [приграничные израильские] поселения», — заявил министр, высказывания которого приводит портал Ynet.