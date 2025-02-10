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«Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм». Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль

Лукашенко вспомнил обвинения в антисемитизме во время своего визита в Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с представителями конфессий вспомнил обвинения в антисемитизме во время своего визита в Израиль, пишет БелТА.

— Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь, особенно из числа националистов, все время пытались мне приписать антисемитизм. Была развернута такая кампания. Как ехать в Израиль? Думаю: «Ну ничего, народ умный, поймут», — заявил глава государства.

Президент добавил, что по прилету в Израиль, спустившись с трапа самолета, ему сказали о том, что встречу с ним ждет большое количество местных евреев. В итоге встречу решили провести в большом зале гостиницы, где можно было собрать несколько сотен представителей от тех, кто желает встретиться. По словам Александра Лукашенко, из ситуации нужно было выходить и договорились о том, «что кто-то там объяснит людям и предложит определиться».

— Согласились, представителей позвали, — уточнил президент.

Глава государства обратил внимание на то, что на встрече в том числе затронули и вклад евреев в победу над нацизмом. Тогда президент откровенно заявил о том, что нигде евреи не воевали так, как в Беларуси.

— Надо было — и мстили за своих погибших соотечественников, и воевали по-настоящему. По-нашему, как бывает у русских, белорусов — славян. И, вы знаете, все встали и овацией это восприняли. Вот так вот «антисемита» встречали в израильском государстве, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем президент напомнил и о том, как было принято решение, связанное с созданием мемориального комплекса «Тростенец», где погибло большое количество евреев, а также представителей других национальностей.

— Я говорю: «Слушайте, хватит делить, давайте создадим мемориал там». Это же наши люди, наши граждане. Если в пропорции взять, то, наверное, больше, чем в Беларуси, евреев фашисты не уничтожили ни на одной из территорий, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.

Кроме того, глава государства сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.

Также президент заявил, что власти Беларуси провели работу над ошибками, допущенными в обществе.