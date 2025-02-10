«Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм». Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль

Президент добавил, что по прилету в Израиль, спустившись с трапа самолета, ему сказали о том, что встречу с ним ждет большое количество местных евреев. В итоге встречу решили провести в большом зале гостиницы, где можно было собрать несколько сотен представителей от тех, кто желает встретиться. По словам Александра Лукашенко, из ситуации нужно было выходить и договорились о том, «что кто-то там объяснит людям и предложит определиться».