FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС

«Исландцам стоит проголосовать за возобновление переговоров о вступлении в ЕС не потому, что их пугает бряцание оружием Дональда Трампа в Арктике, а по позитивным экономическим причинам», — говорится в публикации со ссылкой на премьера Исландии, которая дала интервью газете.
Она также отметила, что хочет, чтобы правительство Исландии добилось прогресса по «внутренним» вопросам, таким как жилье, социальное обеспечение и экономика, прежде чем переходить к дебатам по ЕС.
Фростадоттир заявила, что Исландия надеется и впредь оставаться «посередине» между США и Европой в геополитическом плане.