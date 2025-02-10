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FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что исландцам стоит поддержать возобновление переговоров о вступлении в ЕС по позитивным экономическим причинам, а не потому, что их пугает «бряцание оружием» президента США Дональда Трампа в Арктике, сообщает газета Financial Times.

Источник: AP 2024

«Исландцам стоит проголосовать за возобновление переговоров о вступлении в ЕС не потому, что их пугает бряцание оружием Дональда Трампа в Арктике, а по позитивным экономическим причинам», — говорится в публикации со ссылкой на премьера Исландии, которая дала интервью газете.

Она также отметила, что хочет, чтобы правительство Исландии добилось прогресса по «внутренним» вопросам, таким как жилье, социальное обеспечение и экономика, прежде чем переходить к дебатам по ЕС.

Фростадоттир заявила, что Исландия надеется и впредь оставаться «посередине» между США и Европой в геополитическом плане.

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