FT: в Исландии призвали возобновить переговоры о вступлении в ЕС

«Исландцам стоит проголосовать за возобновление переговоров о вступлении в ЕС не потому, что их пугает бряцание оружием Дональда Трампа в Арктике, а по позитивным экономическим причинам», — говорится в публикации со ссылкой на премьера Исландии, которая дала интервью газете.