Telegraph: США приостановили разработку мирного плана по Украине

Ранее Кит Келлог заявлял, что на переговорах с европейскими дипломатами он планирует узнать мнения европейских стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной и о том, какой вклад они могут внести в урегулирование конфликта. Келлог также говорил, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.