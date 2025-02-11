Bloomberg рассказало о планах Келлога по Украине

По данным агентства, Келлог намерен собрать информацию и мнения от должностных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в ходе визитов в Киев и европейские столицы. Эти предложения, как предполагается, могут подготовить почву для прямых переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским.