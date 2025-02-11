Новости СВО. Для ВСУ приготовили котёл у Курахова, Киев готовится наступать у Покровска, Трампу предложат поделить Украину, 11 февраля

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог должен представить президенту Дональду Трампу план урегулирования вооружённого конфликта. То есть у хозяина Белого дома его не было, а все его слова — не что иное, как сотрясание воздуха. В Великобритании пришли к выводу, что лидеры двух государств просто поделят Украину, да и не только её. Автор UnHerd проводит исторические параллели начиная от царских времён, когда Россия расширялась, и Ялтинской конференции, когда главы «Большой тройки» поделили сферы влияния. В 2025 году может произойти похожий сценарий.