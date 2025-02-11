Al Hadath: посредники пытаются разрешить разногласия между Израилем и ХАМАС

По словам собеседников телеканала, посредники пытаются обеспечить соблюдение требований, предусмотренных соглашением о прекращении огня в секторе Газа, которое оказалось под угрозой. Посредники, в частности, попросили Израиль ускорить процедуру пропуска раненых, покидающих сектор Газа, а также разрешить доставку в палестинский анклав «всех видов помощи без исключений».
Как утверждают источники телеканала, представители ХАМАС уведомили посредников, что американские гарантии прекращения огня больше не действуют. Движение таким образом отреагировало на план президента США Дональда Трампа, который предусматривает переход сектора Газа под американский контроль и выселение палестинцев из анклава.
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил, что движение отложило процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. ХАМАС считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда «задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах».
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В соответствии с договоренностями, реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня. За это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Последний этап освобождения заложников состоялся 8 февраля, когда из Газы на родину вернулись трое израильтян. Взамен Израиль отпустил 183 палестинских заключенных.