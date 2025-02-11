Al Hadath: посредники пытаются разрешить разногласия между Израилем и ХАМАС

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В соответствии с договоренностями, реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня. За это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Последний этап освобождения заложников состоялся 8 февраля, когда из Газы на родину вернулись трое израильтян. Взамен Израиль отпустил 183 палестинских заключенных.