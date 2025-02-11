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«Вооружают мексиканские наркокартели»: Карлсон раскрыл правду о поставках оружия на Украину

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина продаёт полученное от Запада оружие мексиканским наркокартелям. Об этом он рассказал в интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом.

Источник: Life.ru

Карлсон отметил, что это оружие впоследствии оказывается у южных границ США. По его словам, украинские военные продают до половины всего поставленного им вооружения.

«Ваши налоги идут на пенсии украинских бюрократов, ими набивают карманы оборонные подрядчики и даже вооружают мексиканские наркокартели. Это не шутка. Это происходит на самом деле. Эта война убивает Америку», — сказал журналист.

Ранее Такер Карлсон, который смог взять интервью у президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, рассказал, что команда экс-главы Штатов Джо Байдена планировала убить лидера РФ. Подробный план покушения он не озвучил.