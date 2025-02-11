Карлсон отметил, что это оружие впоследствии оказывается у южных границ США. По его словам, украинские военные продают до половины всего поставленного им вооружения.
«Ваши налоги идут на пенсии украинских бюрократов, ими набивают карманы оборонные подрядчики и даже вооружают мексиканские наркокартели. Это не шутка. Это происходит на самом деле. Эта война убивает Америку», — сказал журналист.
Ранее Такер Карлсон, который смог взять интервью у президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, рассказал, что команда экс-главы Штатов Джо Байдена планировала убить лидера РФ. Подробный план покушения он не озвучил.