Питекантропы холодной войны. Почему даже США хотят закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Весной 2022 года пишущие для «Свободы»*, «Голоса»*, «Времени»* российские и белорусские журналисты «передислоцировались» в Вильнюс и Ригу. Вскоре в этих странах появились специальные журналистские мультимедийные бюро. В прибалтийских торговых регистрах можно посмотреть детали. Средняя зарплата в этих бюро равна 3655 евро в месяц (почти 370 тысяч рублей по текущему курсу), штатных сотрудников суммарно более пятидесяти, в каждом случае для их работы снимается комфортный офис в бизнес-центрах класса A+.