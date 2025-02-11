Друг или так. Кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на 80-летие Победы и какого гостя из США ждут

Журналисты пишут, что Дональд Tpaмп мог приехать в Москву на 9 Мая в 2020 году, но был вынужден отказаться от этой идеи из-за политического давления на него. Если он появится на трибуне в 2025-м — это будет фурор. Но на самом деле после возобновления поставок оружия на Украину надежды на это практически нет. Более того, многими это может быть расценено как капитуляция Москвы перед сильным противником.